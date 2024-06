Europee, si vota dalle 15: uffici aperti fino alle 23 per il ritiro delle tessere elettorali

E sul sito "Dove voto?" si può conoscere la propria sezione, in caso di dubbi

MESSINA – Tutto pronto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, con le urne ad aprirsi in Italia dalle 15 di sabato 8 giugno (fino alle 23), e poi per tutta la giornata di domenica 9, dalle 7 alle 23. In vista delle Europee, i cittadini messinesi potranno ritirare la tessera elettorale, qualora non l’avessero già fatto, sia a Palazzo Zanca, sia nelle sedi delle sei municipalità. Gli uffici saranno aperti negli stessi orari del voto, fino alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9.

Le sei sedi circoscrizionali sono le seguenti:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – stadio San Filippo (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira” Camaro San Paolo (per rilascio tessere elettorali);

IV Circoscrizione – via dei Mille is. 88 n. 257 (per rilascio tessere elettorali);

V Circoscrizione – via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

VI Circoscrizione – via Consolare Pompea n. 1853 Ganzirri (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità).

Per votare servono tessera elettorale e documento d’identità

La tessera elettorale si consegna al titolare, ad un suo familiare convivente o a terzi muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante. Gli elettori sono invitati a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Si ritiene utile ricordare che gli elettori, per essere ammessi a votare, devono esibire la tessera elettorale e la carta d’identità o altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e che, ai fini dell’identificazione, è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 14/02/2018).

Il portale “Dove voto?” per conoscere la propria sezione

Per chi invece non conoscesse la propria sezione elettorale, è possibile consultare il portale “Dove voto?” per sapere con pochi clic dove bisogna recarsi. Basta inserire il proprio codice fiscale.