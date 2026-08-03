 Evasione fiscale per centinaia di migliaia di euro, confiscati immobili e un terreno nel Messinese

Evasione fiscale per centinaia di migliaia di euro, confiscati immobili e un terreno nel Messinese

Redazione

Evasione fiscale per centinaia di migliaia di euro, confiscati immobili e un terreno nel Messinese

lunedì 03 Agosto 2026 - 09:20

Esecuzione della confisca da parte della Dia su ordine della Procura generale della Repubblica di Messina. Si tratta di un'impresa edile e ci sono state delle condanne

MESSINA – Imponenti debiti tributari accumulati da un’impresa edile. Diverse centinaia di migliaia di euro che alienavano fraudolentemente il patrimonio immobiliare, sottraendo la società al pagamento delle imposte e così eludendo l’esecuzione erariale. Nelle scorse giornate, in provincia di Messina, la Direzione investigativa antimafia (Dia) ha dato attuazione a un ordine per l’esecuzione di confisca emesso dalla Procura generale della Repubblica di Messina.
Il provvedimento ha riguardato varie unità immobiliari e un terreno ricadenti nel patrimonio di impresa già operante nel settore edile. Patrimonio riconducibile a soggetti condannati in via definitiva per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in concorso.
Si tratta di condanne emesse a seguito di indagini condotte dalla Dia di Messina con il coordinamento della Dda peloritana, Direzione distrettuale antimafia, sfociate in passato nell’applicazione di misure cautelari reali e personali nei confronti di alcuni dei soggetti indagati in quel procedimento.

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