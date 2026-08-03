Un volitivo Messina cede ai rigori nel Trofeo “Mike Morra”

Due pareggi contro Athletic Palermo e Arandina, entrambe le sfide vanno ai rigori, i biancoscudati cedono agli spagnoli nella sfida decisiva

CAPACI – La prima uscita del nuovo Messina di Alfio Torrisi ha dato buone impressioni nella doppia sfida, nel triangolare Mike Morra, giocata a Capaci domenica sera. Due partite da 45 minuti utili al mister per provare quasi tutti gli effettivi e anche se con pochi giorni di lavoro al Marullo mettere in pratica alcune idee di gioco.

Nella prima sfida contro l’Athletic Club Palermo in campo per il Messina Sanchez, Doni, Bontà, Sartore, Pellegrino, Langone, Bollino, Sbuttoni, Sarao, Tanasa e Burzio. Una formazione molto offensiva che però non riesce a sbloccare la gara. Dopo lo 0-0 si va ai rigori dove vince il Messina.

Successivamente l’Arandinca vince anch’essa contro l’Ac Palermo e nella sfida finale si gioca il titolo. Torrisi cambia tutto e manda in campo Maniscalco, Bonanno, Theodore (calciatore non ufficializzato), Varela, Giunta, Pellegrino, Konate, Zampa, Sbuttoni, Palumbo e Kragl. Proprio quest’ultimo segna nei 45 minuti il rigore che porta avanti il Messina, siciliani poi ripresi sull’1-1 e ai rigori stavolta gira male e a vincere è l’Arandina.

Da oggi, 3 agosto, il Messina sarà in ritiro a Casca in Umbria per finalizzare la preparazione al meglio. In gruppo anche Antonio Palumbo, attaccante classe 2005, ultimo degli annunci ufficiali finora e già protagonista, per lui in negativo, nel triangolare sbagliando il rigore contro l’Arandina nella serie finale.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).

Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).

Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008), Oliver Kragl (1990).

Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990), Pablo Cesar Burzio (1992), Antonio Palumbo (2005).

Immagine in evidenza di Federico Serra, dalla pagina Facebook Acr Messina