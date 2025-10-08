Ex Sanderson, approvato il progetto di bonifica

Piano di Caratterizzazione per eliminare l'inquinamento ambientale

Passo avanti per la riqualificazione ambientale dei beni immobili dell’ex Sanderson. La giunta Basile ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione), che definisce la prima fase necessaria per l’avvio degli interventi di bonifica.

Il progetto preliminare è finanziato con un contributo straordinario di 100mila euro concesso dalla Regione Sicilia, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, destinato alla progettazione della bonifica dell’area, un tempo occupata dalla nota azienda agrumaria.

La bonifica per la sicurezza pubblica

L’obiettivo è duplice: eliminare i rischi per la pubblica incolumità e avviare il complessivo intervento di riqualificazione ambientale dell’area.

Il Dip approvato, redatto dal rup Salvatore Di Vincenzo, individua le azioni da intraprendere per la fase iniziale, che comprende la redazione del Piano di Caratterizzazione e l‘esecuzione delle indagini e delle prove di campo, attività indispensabili per definire l’entità dell’inquinamento, le matrici coinvolte e stabilire le condizioni propedeutiche per i successivi e definitivi interventi di bonifica.

I dettagli del finanziamento

Il finanziamento di 100mila euro copre i costi della fase progettuale iniziale, così ripartiti:

Lavori (indagini e prove): € 59.780 (IVA inclusa).

€ 59.780 (IVA inclusa). Prestazioni Tecniche (progettazione): € 37.112 (compresa Iva e oneri previdenziali).

€ 37.112 (compresa Iva e oneri previdenziali). Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 3.107.

La documentazione sarà subito inviata al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per l’erogazione del contributo.

Per la fase 2, cioè la bonifica vera e propria, il Comune si adopererà per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, che rientrano nel limite massimo di 25 milioni di euro previsti dall’Articolo 99 della Legge Regionale numero 8/2018 per l’intera riqualificazione dell’area.