F 3 Motors Messina. “Bertha Benz, le 100 miglia che cambiarono la storia”

Redazionale - Mercoledì la presentazione del libro

Mercoledì 22 maggio alle ore 17:30, la concessionaria F3 Motors – Mercedes-Benz, nella sede di Messina (Via Oreto, Zir), ospiterà la presentazione del libro “Bertha Benz – Le 100 miglia che cambiarono il mondo” (ed. Castelvecchi), scritto dalla giornalista e autrice Ester Rizzo.

Bertha Benz, moglie di Carl Benz, è considerata la prima persona al mondo ad aver compiuto un viaggio automobilistico di lunga distanza, nel 1888. Un’impresa visionaria che ha segnato l’inizio dell’era moderna dell’automobile e rappresenta, ancora oggi, un esempio straordinario di coraggio, determinazione e intuizione.

A dialogare con l’autrice sarà Maria Andaloro, attivista culturale e ideatrice della campagna “Posto Occupato”, da anni impegnata in iniziative di sensibilizzazione e prevenzione volte al contrasto della violenza di genere e nella valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

L’evento nasce dalla volontà di promuovere non solo la cultura legata al mondo della mobilità e dell’innovazione, ma anche temi di grande attualità come la parità di genere e la valorizzazione delle figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia, offrendo spunto per riflettere sul ruolo delle donne nella società e nel progresso.

L’ingresso è gratuito, al termine della presentazione F3 Motors offrirà un piccolo rinfresco agli intervenuti.