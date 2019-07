Nella giornata di domani, con inizio alle ore 11:30, presso sala stampa Lo Re in Via Acireale Zir in Messina, la F24 Messina presenterà la nuova stagione agonistica 2019/20 e tutte le novità inerenti l’affiliazione con Milan Academy.



Interverranno l’area scouting nazionale Angelo Aiello ed il responsabile Sicilia Ignazio Costa.