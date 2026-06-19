Fa strage di gatti mentre la padrona è ricoverata, volontari salvano i sopravvissuti

L'irruzione della Polizia Municipale nei locali dove i cuccioli erano in condizioni critiche e terrorizzati

Sono 15 i gatti, tra loro molti cuccioli, messi in salvo grazie al coordinamento tra volontari, associazioni, Polizia Municipale e Servizio randagismo del Comune di Messina, portati via da una casa cittadina dove rischiavano grosso ed erano in stato di abbandono. I mici vivevano a casa di una donna insieme a diversi altri gatti. La signora ha avuto un grave incidente domestico ed è stata ricoverata in ospedale, dove si trova ancora e dove resterà a lungo, immobilizzata. I gatti erano quindi rimasti soli, bloccati in casa e alcune volontarie di zona si davano il cambio per sfamarli come possibile.

Gatti uccisi, altri feriti

Sono state proprio loro a denunciare il grave episodio di maltrattamenti sul quale adesso indagano le forze dell’Ordine. Un uomo, hanno raccontato, è entrato nell’abitazione cominciando a colpire con un bastone i gatti per disperderli. Diversi i cuccioli uccisi, tanti altri sono rimasti feriti. Si tratterebbe di un parente della signora ricoverata ma gli accertamenti sono ancora all’inizio.

Volontari in azione

Intanto, dopo la segnalazione della sigla animalista “Un’anima mille zampe”, rappresenta a Messina da Domenica Cucinotta, e alla denuncia sui social dell’attività Giovanna Felis, la Polizia Municipale è entrata nei locali ed ha messo in salvo i 15 gattini trovati vivi. Le condizioni di alcuni di loro sono molto gravi: denutriti, terrorizzati, alcuni gravemente feriti. Alcuni dei cuccioli che erano stati uccisi erano ancora intorno e dentro l’abitazione, altri feriti avevano cercato rifugio nei locali, dopo che l’uomo si è allontanato, un altro è stato investito da un’auto mentre fuggiva per mettersi in salvo, il suo corpicino è stato trovato senza vita, poco lontano dall’abitazione, dai volontari. I felini recuperati sono stati trasferiti presso una struttura veterinaria dove saranno sottoposti a visite cliniche approfondite, accertamenti sanitari e alle cure necessarie per valutarne le condizioni di salute. Successivamente, gli animali verranno accolti presso l’oasi felina di Messina.

Istituzioni e associazioni insieme

L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta contro i maltrattamenti sugli animali e dimostra l’efficacia della collaborazione tra associazioni, enti locali e forze preposte alla tutela del benessere animale – dice il comunicato ufficiale dell’associazione, che ha annunciato la presentazione di una denuncia formale alle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità. “La tutela degli animali passa anche attraverso il coraggio di segnalare situazioni di degrado e sofferenza. Questo intervento dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni per salvare vite innocenti e contrastare ogni forma di violenza nei confronti degli animali”, hanno dichiarato i volontari presenti durante le operazionu.