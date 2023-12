Fagottini di pasta sfoglia con crema pasticcera e amarena sciroppata: la preparazione - Tempostretto

Un dolce che fa deliziare il palato

I fagottini di pasta sfoglia con crema pasticcera e amarena sciroppata sono un dolce elegante e squisito che unisce la delicatezza della pasta sfoglia alla cremosità della crema pasticcera e al gusto deciso delle amarene sciroppate. Questo dolce è perfetto per chi cerca una deliziosa combinazione di sapori e una presentazione raffinata. Con la giusta ricetta e semplici passaggi, sarai in grado di preparare questi fagottini irresistibili nella comodità della tua cucina.



Ingredienti:

– Voulevant pronti che vendono al supermercato

– Crema pasticcera: 250gr di latte intero, 2 tuorli, 60 gr di zucchero semolato, 20 gr di amido di mais, vaniglia, 25 gr di burro.

– Amarene sciroppate qb

– Zucchero a velo (per decorare), granella di pistacchio o polvere di pistacchio.



Preparazione:

Scaldate il latte con un pentolino antiaderente. In una ciotola versate, i tuorli, lo zucchero, l’amido e la vaniglia e frullate con le fruste elettriche in modo da rendere il composto liscio e senza grumi. Quando il latte sarà caldo versatelo sul composto di uova e rimettete sul fuoco per fare addensare. A cottura ultimata aggiungete il burro e mescolate affinchè si incorpori perfettamente. Lasciate raffreddare ponendolo in frigo per far abbattere la temperatura.

Versiamo la crema pasticcera fredda in una sac-a-poche con beccuccio a stella. Riempiamo i vaulevant di crema. Aggiungiamo l’amarena per la decorazione finale e spolveriamo con granella o polvere di pistacchio. Il nostro fagottino è pronto.



Consigli:

– Puoi anche arricchire la crema pasticcera con una scorza di limone grattugiata o un pizzico di cannella per un tocco di gusto extra.

– Servi i fagottini come dessert individuale decorandoli con una pallina di gelato alla vaniglia o una salsa al cioccolato per un tocco ancor più goloso.



Conclusioni:

I fagottini di pasta sfoglia con crema pasticcera e amarena sciroppata sono un dolce raffinato e gustoso che combina sapori diversi in un’unica golosità. Questa ricetta semplice e veloce ti permetterà di preparare un dessert che sicuramente conquisterà i tuoi ospiti. Sperimenta diverse varianti e aggiungi la tua creatività per personalizzare ulteriormente questo dolce.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram:@epifaniococo