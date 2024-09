Falcomatà: “Scirubetta 2024, ennesima scommessa vinta. Reggio, capitale del gelato artigianale”

Straordinaria partecipazione di pubblico sul Lungomare Falcomatà per la terza edizione della kermesse che ha riunito i migliori maestri gelatieri del Mondo

REGGIO CALABRIA – “Ennesima scommessa vinta quella di ‘Scirubetta 2024’, i numeri di partecipanti e di visitatori lo testimoniano, con una straordinaria partecipazione anche nell’ultima serata. Un pubblico ampio e variegato, di appassionati e curiosi, reggini e turisti. Un evento che si è inserito in maniera efficace nel cartellone delle festività mariane ed in questa fine estate reggina, un evento di punta per Reggio e per l’intera area metropolitana. Ringrazio il presidente di Conpait Angelo Musolino e gli altri maestri gelatieri che hanno riunito a Reggio Calabria, il mondo della gelateria nella nostra città, che possiamo ormai definire la capitale del gelato”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a margine della serata conclusiva di Scirubetta 2024, il festival del Gelato artigianale, giunto alla terza edizione, svoltosi a Reggio Calabria.

“Per il futuro – ha aggiunto il primo cittadino – ‘l’appetito vien mangiando’, la Città metropolitana e il Conpait hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che ci offre l’opportunità di pensare già da subito a programmare la prossima edizione. Come accaduto per gli altri festival attivati in questa Estate reggina, attivarci per tempo ci garantisce di poter curare meglio tutti i dettagli e fare crescere l’edizione numero quattro di Scirubetta che ci auguriamo possa superare quella di quest’anno. Sarà difficile, visti i risultati già straordinari raggiunti, ma sono sicuro che ci riusciremo”.