 Falcone, collina devastata dagli escavatori

Falcone, collina devastata dagli escavatori

Alessandra Serio

Falcone, collina devastata dagli escavatori

venerdì 26 Giugno 2026 - 10:30

Rubavano terra da un'area demaniale. I droni dei Cc scoprono il danno. Due denunce

Le foto aeree dei luoghi rendono meglio l’idea, rispetto alle immagini tradizionali e il resoconto di scritto, della portata dei danni dei reati ambientali. Reati per lo più puniti con semplici ammende e penalmente “svuotati” nei fatti.

Area sbancata illecitamente

Lo conferma l’ultima operazione dei Carabinieri che, in collaborazione con il Corpo agroforestale di Barcellona, hanno scoperto che una cava concessa dal Demanio ad un’impresa della zona del Longano era stata nei fatti ampliata illecitamente, col risultato che dalla collina dietro il cimitero di Falcone, sbancata senza alcuna autorizzazione, sono state portate via montagne di terra da un’area verde.

Terra gialla rubata, due denunce

Grazie ai droni e agli uomini appostati lungo la strada, i militari dell’Arma e il Corpo agroforestale hanno sorpreso due persone ad asportare terra gialla senza alcuna autorizzazione. Si tratta di due impiegati della ditta, uno impegnato con la pala escavatrice, l’altro alla guida del camion che era già stato caricato per portare via il materiale. I due sono stati entrambi denunciati. I mezzi sono stati sequestrati e i sigilli sono scattati anche per la zona dei lavori, che sarà affidata ad un custode.

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