Falsi green pass a Messina, "Orsa Navigazione estranea alla vicenda" - Tempostretto

Tamponi effettuati anche nella sede del sindacato. Che precisa: "Offrivamo solo un riparo ai lavoratori"

MESSINA – Con una nota il sindacato Orsa Navigazione ha chiarito la propria posizione in merito alle indagini sul rilascio di green pass falsi a Messina, che hanno coinvolto un medico e tre operatori sanitari. “Apprendiamo da notizie stampa dell’inchiesta della Guardia di Finanza su presunti green pass “falsi” rilasciati da uno studio diagnostico che all’epoca effettuava tamponi all’esterno del laboratorio, anche presso la sede dell’Orsa Navigazione”, esordisce la nota. “Si tiene a precisare che questo sindacato è totalmente estraneo ai fatti, in quella fase l’Orsa Navigazione si limitava ad aprire la propria sede per offrire un riparo ai lavoratori che usufruivano del servizio itinerante offerto dal medico nei pressi della stazione marittima”.

“Nessuna segnalazione di illecito”

Il sindacato precisa inoltre che “in quel periodo non sono stati segnalati illeciti dai lavoratori” e di non essere a “conoscenza della prassi che veniva utilizzata per il rilascio dei green pass”. “Nel ribadire la totale estraneità ai fatti – conclude la nota firmata dal segretario nazionale Antonino D’Orazio – ci riserviamo di agire legalmente contro chiunque dovesse mettere in discussione il buon nome del sindacato Orsa Navigazione”.

Articoli correlati