“Fammi scendere”, inveisce e sputa contro autista Atm e rompe il vetro del bus a calci VIDEO

Ancora un'aggressione da parte di un utente

MESSINA – Ancora un’aggressione nei confronti di un autista Atm. Lo comunica l’azienda: “Ancora un atto di intemperanza nei confronti di un autista Atm da parte di un utente, che dopo essersi scagliato contro l’operatore di esercizio ha preso a calci la porta anteriore del bus, spaccando il vetro. È quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, all’Annunziata. L’uomo, probabilmente infuriato per aver perso la possibilità di scendere alla fermata Brasile, giunto alla fermata successiva, si è avvicinato al posto guida e ha inveito contro l’autista in quel momento in servizio, sputandogli anche contro. Fortunatamente, l’operatore d’esercizio – protetto dal pannello che separa il vano conducente – non è stato colpito, ma è stato comunque pesantemente insultato. L’utente ha poi deciso di sfogare la propria rabbia prendendo a pedate la bussola anteriore del bus, danneggiando il vetro”.

“Esprimiamo piena solidarietà al nostro autista e condanniamo fermamente questi gesti di violenza e vandalismo nei confronti del nostro personale e dei nostri mezzi”, commentano il sindaco Federico Basile e il presidente di Atm spa Giuseppe Campagna. Sindaco e presidente ringraziano pubblicamente l’autista per l’attaccamento dimostrato nei confronti dell’azienda: “Nonostante l’aggressione appena subita, certamente poco piacevole – dichiarano Basile e Campagna – il lavoratore Atm è sceso dal bus per riprendere con il proprio cellulare l’autore del gesto, redarguendolo anche in maniera accorata per aver danneggiato il mezzo pubblico”.

La governance di Atm spa ha già provveduto a denunciare l’accaduto, mettendo a disposizione delle forze dell’ordine il video registrato dall’autista.

