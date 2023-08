Faro Superiore. Domenica la processione di Santa Maria Assunta - Tempostretto

Appuntamento alle 19

MESSINA – La Comunità di Faro Superiore pronta nuovamente a festeggiare la sua amata Patrona, S. Maria Assunta.

Lo stesso entusiasmo che si tramanda fin dai tempi antichi, di generazione in generazione, e porta con sé, emozioni, tradizioni e ricordi di un passato che ancora oggi si rinnovano grazie all’impegno del Comitato Festa presieduto dal parroco Don Filippo Lucianetti, insieme ai ragazzi dell’Associazione “Monsignor Francesco Alizio” e la partecipazione di tanti devoti e gedeli.

Domenica 27 agosto 2023, “A Festa da Madonna”, Il giorno più sentito è più bello in assoluto per Faro Superiore, il giorno in cui ci si ritrova tutti insieme come un unica è grande famiglia, a festeggiare “La dolce Sentinella” che, nella notte del 1536, con la sua prodigiosa apparizione, svegliò la guardia della milizia dell’allora “Casale del Faro”, mettendo in allarme tutto il villaggio attraverso le campane che, miracolosamente suonarono da sole, preparando gli uomini che così sventarono l’assalto ad ogni razzia da parte dei pirati.

Ma oltre ad essere simbolo di Fede, è simbolo di Identità ed Appartenenza. Questo è il giorno in cui, si mescolano i sentimenti più profondi custoditi nel cuore di ogni farese in Patria e all’estero, si ride, si piange, ma soprattutto si prega e ci si affida a Lei ,“La Veloce Soccorritrice”.

Il momento più bello in assoluto di tutta la Festa, sarà come sempre, oltre al ricco programma di manifestazioni messo a punto dal Comitato Festa, la Solenne Processione del Fercolo dell’Assunta, con partenza dalla Chiesa alle ore 19, portato a spalla dai Devoti Portatori che, come ogni anno, esprimono la loro devozione, simboleggiano con il loro sacrificio fisico, la gratitudine è la Fede di un’intera Comunità nei confronti dell’Assunta, onorandola e facendola sfilare in modo solenne, per le vie del Paese.

I festeggiamenti saranno conclusi dall’affascinante spettacolo pirotecnico, nell’incantevole scenario dello Stretto, intorno alla mezzanotte.

Il programma

Ore 8 Apertura Festeggiamenti con colpi di cannone

Ore 12 Colpi di cannone

Ore 19 Solenne processione dell’Assunta per le vie di Faro Superiore

Ore 23.30 circa, Spettacolo pirotecnico a cura della Ditta Aricò di Messina