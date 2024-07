Faro85, la convenzione c’è ma “la situazione dei dipendenti non è cambiata”

Clara Crocè di Fiadel ha chiesto all'Asp di provvedere al pagamento delle fatture alla cooperative così da farle saldare i debiti con i lavoratori: "Ultimo pagamento la 13esima"

MESSINA – La Fiadel, la Federazione italiana autonoma dei dipendenti degli enti locali, torna ad accendere i riflettori sui dipendenti della Faro85 con una nota inviata al direttore generale dell’Asp di Messina e al presidente della cooperativa. Nel documento si spiega che “nonostante la firma della convenzione per l’assistenza a 23 unità disabili gravi, per i dipendenti nulla è cambiato”.

Crocè: “L’ultimo pagamento la 13esima del 2023”

Clara Crocè di Fiadel continua: “Non possiamo fare a meno di denunciare la situazione di difficoltà economica in cui versano i dipendenti della Faro85. Nonostante gli articoli di stampa e la firma della convenzione con l’Asp per l’assistenza di 23 persone diversamente abili, a tutt’oggi la situazione dei dipendenti non è mutata. I dipendenti sono fermi al pagamento delle retribuzioni al saldo della 13esima mensilità del 2023 e anticipo del 20% della retribuzione del mese di gennaio 2024”.

Una situazione che “incide pesantemente sulla gestione dei sevizi, negli ultimi tempi infatti, molti dipendenti hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa in quanto privi di ogni sostentamento economico”. E per questo la Fiadel chiede al direttore generale dell’Asp di procedere al pagamento delle fatture alla Faro85 così da poter saldare i debiti con i dipendenti.