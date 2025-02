“Fate l’amore a Taormina”, tre giorni di eventi per il weekend di San Valentino

Parcheggi a tariffa ridotta e spettacoli in piazza XI Aprile per attrarre i visitatori in un periodo di bassa stagione

TAORMINA – La Perla dello Jonio tenta la via della destagionalizzazione proponendo l’evento “Fate l’amore a Taormina”. Dal 14 al 16 febbraio, l’Amministrazione comunale ha scelto di celebrare San Valentino con una serie di iniziative. Le vie del centro sono state vestite a festa con installazioni luminose e decorazioni a tema: una grande scritta “LOVE” in Piazza IX Aprile è lo sfondo ideale per selfie e fotografie. Nella stessa piazza sono previste esibizioni musicali, performance al pianoforte e un “latin party” sotto le stelle.

“Taormina è da sempre simbolo di bellezza, arte e romanticismo – sottolinea il sindaco Cateno De Luca -. Con “Fate l’amore a Taormina” vogliamo offrire una nuova occasione per vivere Taormina. Un motivo in più per scegliere la nostra città per trascorrere la ricorrenza di San Valentino. L’obiettivo resta quello di valorizzare la nostra vocazione turistica anche nei periodi meno affollati”.

“Abbiamo pensato – aggiunge l’assessore al Turismo, Jonathan Sferra – a un programma che possa coinvolgere tutti. Sarà un fine settimana di emozioni, musica e spettacolo, un’occasione per riscoprire la città e viverla con occhi innamorati.” Fate l’amore a Taormina” è un invito a scegliere la nostra città e innamorarsi del suo fascino senza tempo”.

Il programma

14 febbraio – Ore 17:30-19:00 Mr. Fabris – Sax performance

15 febbraio – Ore 06:30-08:00 Sunrise in Love – Musica live, tè e caffè all’alba

15 febbraio – Ore 17:00-19:00 Happy Sunset – Live performance al pianoforte

16 febbraio – Ore 18:30-21:30 Taormina Latin Party – Balli caraibici, ritmi anni ‘70-’80 e animazione

Tutti gli eventi sono gratuiti. Asm ha predisposto una tariffa promozionale che abbatterà parte dei costi del parcheggio per coloro che sceglieranno di visitare e soggiornare a Taormina nel weekend di San Valentino.