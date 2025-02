Taormina. A San Valentino nei parcheggi si pagano solo le prime due ore

Tariffa promozionale per incentivare gli arrivi

Asm celebra l’amore con una tariffa speciale. In occasione del week-end di San Valentino, compreso tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio, sarà applicata una scontistica per chi sceglierà i parcheggi cittadini.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati, è stata approvata una tariffa promozionale che sarà valida dalle 00:00 del 14.02.2025 alle 23:59 del 16.02.2025, in base alla quale chiunque acceda nei parcheggi di pertinenza di Asm, pagherà esclusivamente le prime due ore di sosta potendo sostare per 24 ore consecutive. Decorso questo tempo di permanenza nel parcheggio prescelto, saranno applicate le tariffe vigenti.

“La decisione di applicare delle tariffe promozionali – sottolinea il Cda di Asm – è stata adottata al fine di incentivare le presenze in città e quindi l’utilizzo dei parcheggi venendo incontro alle esigenze degli utenti, dei visitatori e di coloro i quali sceglieranno di trascorrere questo fine settimana a Taormina e poter così partecipare agli eventi programmati per questi tre giorni in cui sono previsti concerti e appuntamenti di intrattenimento a cura del Comune di Taormina, oltre a volersi recare in città per una cena romantica o più semplicemente per fare una passeggiata tra le vie del centro storico o dedicarsi allo shopping”.