Fermato l'aggressore di Lipari, aveva agito ubriaco con una bottiglia - Tempostretto

Il malcapitato è stato ferito alla giugulare ma è fuori pericolo di vita, l'aggressore gli aveva chiesto 50 euro

MILAZZO – E’ in stato di fermo il 42enne di Lipari indiziato di essere il protagonista del ferimento avvenuto a Lipari lo scorso 2 gennaio. L’uomo avrebbe agito ubriaco, con una bottiglia, per ottenere cinquanta euro dal malcapitato avventore di una pizzeria di Marina Corta.

La vittima si era rifiutata di consegnare il denaro e per tutta risposta il 42enne lo ha colpito al collo con del vetro, dopo aver rotto una bottiglia, provocandogli una profonda ferita alla vena giugulare. Trasportato in ospedale, è in gravi condizioni anche se non è più in pericolo di vita: è stato suturato all’ospedale di Lipari.

E’ toccato ai carabinieri della locale stazione raccogliere le testimonianze e sequestrare la bottiglia di vetro, macchiata di sangue, ritrovata tra le fioriere della pizzeria dove è avvenuta l’aggressione. Il confronto con le video camere di sicurezza di zona ha poi permesso di stringere il cerchio su un sospettato, rintracciato e trasferito in caserma a Milazzo. Dopo l’interrogatorio sarà il giudice a decidere se convalidare il fermo o rimetterlo in libertà.