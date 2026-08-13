Wrestling, il peloritano G-King si prende scena e titoli al Giardino Corallo

War in the Strait, organizzato dalla Real Italian Wrestling, si è svolto giovedì 6 agosto davanti a oltre 350 spettatori

MESSINA – Una notte destinata a rimanere nella storia del wrestling italiano. È questo il bilancio di “RIW – War in the Strait , grande evento organizzato dalla Real Italian Wrestling, andato in scena giovedì 6 agosto 2026 al Giardino Corallo di Messina, davanti a oltre 350 spettatori. A prendersi la scena è stato il wrestler messinese G King, al secolo Giuseppe Campagna, classe 1993, protagonista di un’impresa straordinaria: tre cinture nella stessa serata, tutte di caratura internazionale.

Nel main event della serata, G King ha infatti mantenuto il Titolo Mondiale RIW, difendendolo in un match a più uomini contro Violenzo, atleta torinese, Tarak Al Jiaan, wrestler tunisino accompagnato da Egames, Horus L’Assoluto (Bergamo) e Osvaldo (Argentina). La vittoria ha avuto però un significato ancora più importante. G King ha infatti conquistato il RIW Grand Championship, strappandolo a Violenzo, e ha conquistato contemporaneamente anche il titolo di Ultimo Champion della Lucha Remontada, precedentemente detenuto da Tarak Al Jiaan.

La Lucha Remontada, realtà internazionale con sede a Parigi, ha visto quindi il proprio titolo di Ultimo Champion passare nelle mani del wrestler messinese. Con questo risultato, G King ha scritto una nuova pagina nella storia del wrestling siciliano, stabilendo un nuovo primato per un wrestler siciliano: tre titoli di caratura internazionale conquistati e/o mantenuti nella stessa serata, rappresentando Messina e la Sicilia su un palcoscenico sempre più internazionale.

Una serata di wrestling, memoria e novità

Una serata storica anche per la Real Italian Wrestling, che ha portato sul ring messinese atleti provenienti da diverse regioni italiane e da realtà internazionali, confermando la volontà della federazione di trasformare Messina in una vetrina sempre più importante per il wrestling.

La manifestazione si è aperta con un momento particolarmente sentito. L’intera arena ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico crollo dello stabilimento di Pistunina, un momento di raccoglimento che ha unito pubblico, atleti e organizzatori prima dell’inizio dello spettacolo.

Durante l’evento è stata inoltre annunciata una novità destinata ad avere un peso importante nel futuro della disciplina: G King e The Original Italian Tiger hanno ufficializzato la nascita della IRW – International Real Wrestling, nuovo progetto nato con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la dimensione internazionale del wrestling.