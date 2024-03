Ferrovia Alcantara-Randazzo, al via i lavori di restauro per il rilancio dei primi 13 chilometri

La fondazione Fs italiane avvia l'opera utilizzando un finanziamento del Ministero dei Beni culturali, in collaborazione con Rete ferroviaria italiana nell'ambito delle iniziative del Pnrr

La Fondazione Fs italiane ha raccolto la sfida di ripristinare la ferrovia Alcantara-Randazzo come attrazione turistica. Ha ricevuto un finanziamento dal Ministero della Cultura e ha partecipato come parte della divisione Infrastrutture del Gruppo Fs in partnership con Rete ferroviaria italiana. Presso la stazione di Taormina-Giardini, è stata tenuta una conferenza stampa che ha rivelato i loro piani e la tempistica del progetto. Erano presenti Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione; Carmine Rogolino, direttore dell’Unità quadro infrastrutture territoriali di Rfi Palermo, ed Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Sicilia.

Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 19 milioni di euro e mira a ripristinare i servizi ferroviari fino a Motta Camastra. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2026 e potrebbe potenzialmente estendersi oltre Francavilla con i fondi disponibili.

Attualmente, i lavori sono in corso: il tratto 0-3 km è accessibile tramite i servizi ferroviari, in quanto il terrapieno è stato ricostruito e i binari sono stati rinnovati. Il tratto di 3-7 km ha completato il disboscamento e lo smontaggio dei binari, mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione del terrapieno, in attesa dell’approvazione delle autorità competenti. Il tratto di 7-12 km ha completato la deforestazione ed è ora accessibile solo a piedi.

Il percorso ferroviario Andazzo-Alcantara collega la linea costiera ionica Messina-Catania con il versante settentrionale dell’Etna. Si dirama dalla stazione di Alcantara, ancora funzionante, e segue la valle del fiume Alcantara fino a Randazzo. Il percorso comprende 13 viadotti e otto gallerie, progettati alla fine del XIX secolo, ma completati solo nel 1928-1959. La ferrovia è stata interrotta da una colata lavica nel 1981, è stata ripristinata nel 1983, ma è stata chiusa nuovamente all’inizio degli anni ’90. Sebbene sia sempre stata utilizzata per scopi locali, il suo potenziale turistico è significativo. Il tracciato ferroviario passa accanto alle famose Gole dell’Alcantara, nella località di Fondaco Motta, un sito di importanza ambientale e un’attrazione turistica fondamentale.