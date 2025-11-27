 "Fertility", approvata la graduatoria per 530 borse di inclusione sociale

Marco Ipsale

“Fertility”, approvata la graduatoria per 530 borse di inclusione sociale

giovedì 27 Novembre 2025 - 08:30

Pubblicata a Messina la lista dei beneficiari per il sostegno al reddito e l'attivazione lavorativa

MESSINA – Approvata la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico “Fertility” per la selezione di 530 beneficiari di Borse di Inclusione Sociale. L’iniziativa è finanziata attraverso il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Sostegno al reddito e inclusione attiva

Le Borse di Inclusione Sociale sono uno strumento per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Non solo un sostegno economico diretto, ma anche percorsi di attivazione e reinserimento socio-lavorativo per i più fragili della comunità. L’obiettivo del progetto è favorire l’autonomia dei beneficiari attraverso attività formative o tirocini, combattendo la disoccupazione di lunga durata nelle aree urbane.

La pubblicazione della graduatoria finale rende noti i 530 nominativi ritenuti idonei e ammessi a ricevere il beneficio, chiudendo così la fase istruttoria dell’avviso.

Il finanziamento del Programma Metro Plus

Il Progetto “Fertility” rientra nell’asse di intervento del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud, un piano strategico co-finanziato dall’Unione Europea e mirato a migliorare la qualità della vita e l’accesso ai servizi nelle città metropolitane e nei centri urbani del Sud Italia. Le risorse stanziate garantiscono la copertura economica necessaria per erogare il sostegno ai 530 beneficiari per la durata stabilita dal bando.

Prossimi passi per i beneficiari

Con l’approvazione della graduatoria, l’attenzione si sposta ora sulle procedure amministrative successive. I beneficiari inseriti in lista possono aspettarsi comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento competente in merito alle modalità di attivazione delle borse, le date di avvio dei progetti individuali e i dettagli relativi all’erogazione del sussidio. L’atto formale di approvazione della graduatoria è propedeutico all’impegno di spesa e all’avvio concreto dei percorsi di inclusione.

AMMESSI

ESCLUSI

