Festa d'Autunno, nuova stagione di eventi al Centro commerciale Tremestieri - Tempostretto

Accese le luci del Natale che illumineranno in modo suggestivo lo stabile del Centro per tutto il periodo delle feste. Da questo fine settimana al terzo piano sarà allestito “Il Villaggio di Natale”

MESSINA – Anche quest’anno il Centro Commerciale Tremestieri vuole offrire ai messinesi la possibilità di vivere un bellissimo natale all’interno della grande struttura di Tremestieri. Intanto, in questo weekend, in coincidenza con l’invito allo shopping del Black Friday si svolgerà la “Festa d’Autunno”. Fino a domani sabato 26 novembre nei tre piani del centro saranno allestite una mostra di oggetti di artigianato locale e delle degustazioni di prodotti tipici, che insieme alle opportunità offerte dai negozi richiameranno tanti visitatori.

…è solo l’anticipo degli eventi previsti

Ma questo è solo un anticipo degli eventi previsti per concludere il grande 2022. Ieri sera sono state accese le luci del Natale che illumineranno in modo suggestivo lo stabile del Centro per tutto il periodo delle feste. Sempre da questo fine settimana al terzo piano sarà allestito “Il Villaggio di Natale”, un allestimento di particolare atmosfera con rappresentazioni di pinguini, orsi polari, musica e tanti altri elementi per fare sentire il calore della feste soprattutto ai più piccoli e ci sarà anche la possibilità di scattare tanti selfie dal sapore tipicamente natalizio.

L’8 dicembre arriva Babbo Natale

Inoltre, dall’8 dicembre al secondo piano del Centro commerciale Tremestieri Babbo Natale aspetterà tutti i bambini per ricevere le loro letterine scattare magnifiche foto ricordo gratuite. Al piano terra, invece dai primi giorni di dicembre sarà esposto Il Panettone da Guiness dei Primati, sarà alto circa 2 metri ed in questi giorni è in corso di preparazione. Il 21 dicembre, al taglio del sontuoso panettone -che si annuncia quale il più grande della Sicilia- sarà invitato il sindaco di Messina Federico Basile e la senatrice Dafne Musolino e subito dopo il magnifico dolce sarà offerto in degustazione ai visitatori del centro. Ed infine non mancheranno al Centro Commerciale Tremestieri le sorprese di animazione durante tutto il periodo del Natale.