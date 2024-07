Festa del Convito. “Il vitello non viene maltrattato”

Il sindaco di Roccavaldina, Salvatore Visalli, risponde all'Oipa, Organizzazione protezione animali

“E’ del tutto infondato sostengono che durante la festa del Convito il vitello verrà bastonato, terrorizzato, ornato, bendato, sgozzato e financo macellato”. Il sindaco di Roccavaldina, Salvatore Visalli, risponde all’Oipa, Organizzazione protezione animali. Ma l’Oipa non ha mai parlato di un vitello “bastonato, terrorizzato, sgozzato e financo macellato”. Ma solo “bendato” e in passato “sacrificato e mangiato dai cittadini”. In ogni caso, ecco la replica.

“Il redigendo programma del Convito – dice il sindaco – prevede che un vitello, già svezzato, munito dei requisiti richiesti dall’anagrafica veterinaria, sia condotto in una breve sfilata da “Piano Rosario” alla Piazza antistante il “Castello” senza alcun bendaggio e/o ornamento che possa arrecare all’animale un qualsiasi tipo di sofferenza. Il vitello, se le condizioni lo consentiranno, accompagnato da personale di supporto, dovrà percorrere un tragitto di circa 200 metri e per una durata di massimo trenta minuti. Durante la passeggiata, nel rispetto massimo del benessere animale, il vitello sarà salvaguardato da qualsiasi azione / omissione che possa rappresentare, anche in forma potenziale, maltrattamento, sevizia o strazio (compresi patimenti psicologici). Al termine di questa semplice apparizione, il vitello, mediante idoneo veicolo autorizzato al trasporto animale, ritornerà al luogo di appartenenza”.

Il programma rituale, per rispettare quanto riportato negli annuari, trattandosi di manifestazione storico culturale risalente al 1780, finanziata anche dalla Regione siciliana – conclude il sindaco -, proseguirà nelle giornate successive con un banchetto a base di riso e carne di vitello (comprata presso i normali canali di rivendita quali macellerie e supermercati)”.