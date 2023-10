Festa di S. Annibale di Francia con l'associazione "Antonello da Messina" - Tempostretto

L'appuntamento a Roma venerdì 13 ottobre

L’associazione culturale “Antonello da Messina”, attiva a Roma da più di 50 anni , promuove eventi e progetti legati alla cultura, l’arte, la storia civile e religiosa della città di Messina e della Sicilia. Il sodalizio, presieduto dalla giornalista Milena Romeo (nella foto), nel solco di questo impegno, promuove e celebra venerdì 13 ottobre, in sinergia con i Padri Rogazionisti e l’Arciconfraternita S. Maria Odigitria dei Siciliani in Roma, la Festa di S. Annibale Di Francia, che ogni anno in questo giorno sarà celebrata a Roma.

Le iniziative in programma il 13 ottobre nella capitale con la celebrazione eucaristica e la conferenza “Annibale Maria Di Francia tra preghiera, apostolato sociale, attività educativa e impegno culturale” vogliono raccontare la storia di questo straordinario sacerdote e riannodare ancora una volta le città di Roma e Messin, in un unico orizzonte religioso e culturale.

All’evento, introdotto dalla presidente, prenderanno parte il Generale dei Rogazionisti padre Bruno Rampazzo con un gruppo di padri e suore del Divino Zelo, mons. Renzo Giuliano primicerio, p. Matteo Sanavio, Superiore dello studentato internazionale di Rogazionisti, la professoressa Carmen Salvo dell’Università di Catania, il giornalista Sergio Di Giacomo e l’artista Stefano Donato che donerà alla storica Chiesa romana un dipinto del santo messinese.