Natale a Ganzirri, il 30 dicembre il Christmas Brass Song

Concerto del Vulcanica Brass Ensamble, gli ottoni alla parrocchia di San Nicola di Bari a Messina

MESSINA – Nell’ambito delle celebrazioni de “Il Natale a Ganzirri”, la grande musica degli ottoni approda nella suggestiva cornice della parrocchia San Nicola di Bari. Martedì 30 dicembre, alle ore 18:30, si terrà il concerto “Christmas Brass Song”, che vedrà protagonista il Vulcanica Brass Ensemble.

L’evento

L’evento, patrocinato dalla Città di Messina e finanziato a valere sul Poc Metro Messina, promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere tipiche delle festività attraverso un repertorio ricercato ed emozionante. La serata vanta la direzione artistica del maestro Carmelo Sapienza e sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria del soprano Francesca Sapienza.

Il cartellone natalizio del borgo

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti di punta del cartellone natalizio locale, unendo la maestosità degli ottoni alla purezza della voce solista per celebrare il periodo più magico dell’anno nel cuore del borgo di Ganzirri.

