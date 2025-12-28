Natale a Ganzirri, il 30 dicembre il Christmas Brass Song

Concerto del Vulcanica Brass Ensamble, gli ottoni alla parrocchia di San Nicola di Bari a Messina
MESSINA – Nell’ambito delle celebrazioni de “Il Natale a Ganzirri”, la grande musica degli ottoni approda nella suggestiva cornice della parrocchia San Nicola di Bari. Martedì 30 dicembre, alle ore 18:30, si terrà il concerto “Christmas Brass Song”, che vedrà protagonista il Vulcanica Brass Ensemble.
L’evento
L’evento, patrocinato dalla Città di Messina e finanziato a valere sul Poc Metro Messina, promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere tipiche delle festività attraverso un repertorio ricercato ed emozionante. La serata vanta la direzione artistica del maestro Carmelo Sapienza e sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria del soprano Francesca Sapienza.
Il cartellone natalizio del borgo
Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti di punta del cartellone natalizio locale, unendo la maestosità degli ottoni alla purezza della voce solista per celebrare il periodo più magico dell’anno nel cuore del borgo di Ganzirri.
Altri eventi
Arti visive contemporanee, "Flags (siamo semi)" di Guarnera alla Tenuta Rasocolmo
3 Gennaio 2025
Messina in festa, musica a S. Maria Alemanna e a San Michele
PalaCultura, MESSINA
23 Marzo - 8 Giugno 2025
Teatri di Naso. La nuova stagione dal 23 marzo con 12 spettacoli per tutti
Teatro Vittorio Alfieri, NASO
11 Aprile 2025
MessinaCon Day Zero: al "prequel" del festival del fumetto sarà svelata la location di settembre
Caffè letterario Volta Pagina, MESSINA