Festa della Madonna di Dinnammare. Pro Loco Messina Sud chiede ad Atm un servizio navetta

La richiesta è di creare un collegamento tra il Santuario e la città

La Pro Loco Messina Sud ha inviato una nota pec alla presidente di Atm Messina, al sindaco, al vice sindaco e assessore alla Mobilità, con la quale ha richiesto l’attivazione del servizio navetta speciale e gratuito per la Festa della Madonna di Dinnammare, nelle giornate del 3, 4 e 5 agosto 2025, come fatto per altri eventi simili (vedi Presepe di Castanea), in modo da creare un collegamento, ad oggi inesistente, tra il Santuario e la città: da garantire almeno fino alla prima fermata Atm utile, ovvero quella della SS113 – Quattro Strade.

Il culto della Madonna di Dinnammare è fortemente radicato nella storia e nella cultura del territorio dei nostri villaggi collinari, in particolare quelli della zona sud di Messina. Nella notte tra il 3 e il 4 Agosto, da Larderia Inferiore, viene portato in processione il Quadro per la Festa della Madonna di Dinnammare. Il quadro raffigura l’antica icona che, secondo una leggenda con tratti abbastanza simili a molti culti mariani siciliani, si dice sia giunta dal mare dopo un naufragio di una nave trasportata sul dorso di due mostri marini, e scoperta da alcuni pescatori. I mostri marini sono rappresentati nella tela del pittore Michele Panebianco (quella portata oggi in processione) in due delfini che sorreggono la cornice con l’immagine della Madonna col bambino. Il Quadro della Madonna rimane al Santuario fino all’alba del 5 agosto, quando una nuova processione lo riporta nella Chiesa di S.Giovanni Battista di Larderia sullo stesso percorso dell’andata.

La richiesta è stata inviata nell’interesse della cittadinanza che ogni anno, nelle giornate del 3, 4 e 5 agosto, raggiunge il Santuario di Dinnammare per la Festa della Madonna di Dinnammare e al fine di promuovere la sostenibilità dell’evento religioso, riducendo l’impatto ambientale delle numerose auto che in quell’ccasione si riversano sui nostri monti Peloritani, L’attivazione del servizio permetterebbe ai numerosi pellegrini, che nella notte tra il 3 e 4 agosto percorrono i sentieri che dai villaggi della zona sud portano al Santuario, di poter rientrare al punto di partenza senza dover ripercorrere a piedi il sentiero dell’andata o senza dover parcheggiare l’auto in cima al monte la sera prima. Tale richiesta viene inviata con ampio anticipo, anche per poter consentire alla nostra e alle altre associazioni, di poter programmare eventuali attività culturali ed escursionistiche legate all’evento religioso, anche in funzione dell’attivazione del servizio.