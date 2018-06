S. Teresa, bagno di folla per il sindaco della Città metropolitana VIDEO

S. TERESA. C'erano i sindaci di S. Teresa Danilo Lo Giudice (adesso anche deputato regionale); Letojanni, Alessandro Costa; Castelmola, Orlando Russo e Pagliara, Sebastiano Gugliotta e con loro diversi amministratori dei Comuni jonici. Ma soprattutto c'era tanta gente a gremire piazza Municipio per festeggiare il neo primo cittadino di Messina e sindaco della Città metropolitana, Cateno De Luca, già sindaco di S. Teresa di Riva dal 2012 e 2017. Cateno De Luca ha ringraziato i santateresini: "Mi avete restituito la dignità politica adottandomi ed eleggendomi primo cittadino. Da qui è partita la mia candidatura a Messina. La città metropolitana sarà determinante per il rilancio di questo territorio jonico. Abbiamo già deciso per la copertura finanziaria integrale dello svincolo di Alì Terme e stiamo ragionando su quello di S. Teresa...". Il video: https://youtu.be/C0AoyEkOPb4

De Luca tra i sindaci di Pagliara e S. Teresa, Sebastiano Gugliotta e Danilo Lo Giudice (a sinistra) e i primi cittadini di Castelmola e Letojanni Orlando Russo e Alessandro Costa (a destra)