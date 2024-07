Festa “Sotto le stelle 2024”, i premi di Terra di Gesù

Ecco tutti gli attestati, mentre continua l'impegno solidale della Onlus messinese. Riconoscimento pure a Tempostretto

MESSINA – L’impegno solidale di Terra di Gesù continua a favore di chi vive l’emergenza povertà a Messina. Nel frattempo, domenica 7 luglio, in un’oasi Madonna del sorriso gremita, si è svolta la decima edizione della festa “Sotto le stelle“, organizzata dalla Onlus presieduta da Francesco Certo. La serata presentata dalla giornalista Marina Bottari è stata animata da tanti artisti.

Si è iniziato con il brano “Siamo fatti di sogni”, scritto da Certo, cardiologo messinese, e recitato da Mariella Costantino e Michele Careno. A seguire Riccardo Pirrone e la ballerina Giada Minissale con brani di Modugno,Nello Fruncillo e Salvatore Ferrara con gag napoletane,

Francesco Micari ha recitato “Avi l’occhi comu lu mari”, con coreografie di Rosanna Gargano. Si sono pure esibiti i giovanissimi cantanti Fratelli Scarfì, i musicisti in erba Bianca Maisano, Lorenzo Salvatore Lisanti, l’attore Alfio Liotta.

Premiati con il rinoscimento di “Medico della carità”: Prof Giuseppe Oreto (in memoria), dott. Salvatore Restivo, dott. Giovanni Giacobbe, dottoressa Pina Anastasi, Hospice Papardo, dottoressa Maria Zema, Centro cardiologico del Mediterreneo, dottoressa Agata Labate, dott.Giovanni Sorrenti, dott.Giuseppe Tamà. E poi una pioggia di pergamene a chi, a vario titolo, sostiene le attività benefiche di Terra di Gesù.

Gli attestati

Durante la festa “Sotto le stelle” dello scorso 7 luglio, sono stati consegnati attestati di merito a coloro che hanno supportato l’Onlus messinese, compresa la nostra testata: Ada Scopelliti, S. Maria della Strada, Giuseppe Anastasi, Rotary – Stretto di Messina, Irene Barbaro Cav Messina, Tempostretto, Sarta srl, Michele Vasta Humana, Letizia Lucca, Ass. Tutrice e Tutori Messina, Antonio Billè Gds, Saro Pasciuto Rtp, Sabrina Lo Piano, Patrizia Mandraffino, Pasticceria Morabito, Nello Frungillo, Fidapa Capo Peloro, Agostino Fiumefreddo, Francesco Arena,Enrico Cannizzo B.F., Placido Giannino, Federfarma ME, Ordine dei Medici ME, Ordine dei Farmacisti ME, Andrea Strano, Bianca Maisano, Lorenzo Salvatore Lisanti, Alfio Liotta, Serenella Fiorino, Renata Miglio, Messina Medica, Giada Minissale, Francesco Micari, Fratelli Scarfì, Maria Luisa Brudetto, Parrocchia SS. Annunziata, Padre Nunzio Triglia, Gazzetta del Sud, Rtp, Nella Golino, Francesco Triolo Rtp, Parrocchia San Paolino, Simona Arena, TCF, Nicola Broccio, Francesco Micali, Rita La Paglia, Valentina La Rosa.

Per contattare l’associazione: cell. 3775298805, mail terradigesu@gmail.com.

