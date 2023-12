Festival canoro studentesco. Un successo per l’evento barcellonese

Dall’esibizione di Federica Carta di “Amici” alle performance degli studenti, un successo il festival canoro proposto a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Una giornata all’insegna della musica e del divertimento, al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto dove si è svolto il “Festival canoro studentesco” che ha visto partecipare gli studenti del comprensorio con alcuni ospiti d’eccellenza.

A presentare l’evento è stato Pippo Basile Dj mentre tra gli ospiti l’attesa Francesca Carta di “Amici” di Maria De Filippi e la band barcellonese UV4. Al festival si sono quindi esibiti gli studenti degli istituti scolastici Ferrari, Medi, Copernico, dell’istituto comprensivo Balotta e delle scuole del comprensorio.

A far da cornice alle esibizioni musicali, la sfilata di moda proposta dagli studenti dell’indirizzo di moda dell’istituto superiore Ferrari che hanno proposto abiti realizzati con materiali riciclati, richiamando il tema del rispetto dell’ambiente.

L’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, promotrice della manifestazione, ha commentato soddisfatta: «È stato davvero bellissimo vedere l’entusiasmo ed il divertimento di centinaia di giovani per un evento pensato esclusivamente per loro, che sono stati i protagonisti del Festival. Volevamo regalare un momento di aggregazione in un clima di festa e se ci siamo riusciti, realizzando un evento coinvolgente, è grazie al lavoro di tutti».

Articoli correlati