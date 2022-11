"Festival dell'economia creativa", sviluppo sostenibile alla scuola Catalfamo - Tempostretto

Il dirigente Angelo Cavallaro sottolinea lo sforzo che la scuola deve fare per "veicolare speranza, ottimismo e coraggio verso nuovi percorsi di sostenibilità"

MESSINA – A chiusura della settimana “Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, venerdì 24 novembre, l’istituto Catalfamo ha ospitato una mattinata di incontri e attività dedicate all’economia creativa, dedicando un particolare focus sul riuso delle fibre tessili. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di studenti, insegnanti e operatori esterni. “Abbiamo accolto la sfida di ‘Rigenart’, un progetto che ha come mission la promozione di un’economia circolare per la creazione di filiere eco-sostenibili”, ha illustrato il dirigente scolastico Prof. Angelo Cavallaro.

Negli spazi della scuola sono stati allestiti diversi punti creativi: un atelier espositivo dedicato ai lavori a tema realizzati dagli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado; due laboratori guidati da Mary Serah Koroma, stilista e sarta impegnata nel progetto Benefit e da Marzia Villari, imprenditrice agricola responsabile dell’azienda Villarè. I ragazzi si sono cimentati in attività manuali, partendo dal riuso di materiali semplici ai quali hanno dato nuova vita e nuova energia.

Container Lab

Un momento a sé è stato riservato alla presentazione dei progetti sul Container Lab, un vero e proprio spazio creativo, fisicamente ospitato da un box che sarà ubicato nel cortile esterno dell’istituto scolastico e che rappresenterà per i giovani scolari una fucina d’idee da mettere in pratica. “È stato un momento importante in occasione del quale i nostri ragazzi hanno sperimentato attività nuove, conosciuto dettagli e regole legate ad un’economia etica e sostenibile, e si sono messi in gioco facendo da speaker di progetti che hanno ideato e illustrato ai presenti”, prosegue Cavallaro.

L’iniziativa ha visto, tra gli altri, impegnati in prima linea Cristina Puglisi Rossitto, Presidente

della cooperativa sociale Benefit, Davide Blandina, Presidente giovani imprenditori Sicindustria Messina, Alberto Puglisi, Vicepresidente Benefit, Roy Orlando, Project manager Rigenart, e Mariagrazia Interdonato, Presidente di Messina Servizi.

Cavallaro: “Scuola deve trasmettere concetti come sostenibilità”

“Una scuola adeguata al momento storico e alle esigenze di formazione che i tempi necessitano non può prescindere dalla trasmissione di concetti quali la sostenibilità – sostiene Cavallaro -. A noi educatori spetta il compito veicolare speranza, ottimismo, coraggio e gioia nel trovare nuove soluzioni e nuovi percorsi. La scuola deve accendere le luci laddove sono spente. Oggi dobbiamo forgiare gli strumenti con cui i nostri ragazzi affrontano e affronteranno il mondo facendo delle scelte precise su quali sono gli ambiti che riteniamo necessitino di particolare attenzione. E quella rivolta alle nuove povertà e la preparazione all’ignoto diventa per questo fondamentale; sebbene la complessità di discriminare comportamenti e stili di vita sostenibili, spesso condizioni non poco il ruolo e le scelte della scuola”.