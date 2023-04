Festival di musica sacra nel convento di S. Francesco di Poggio Bustone - Tempostretto

Tra i brani quello di un compositore palermitano

PALERMO – L’associazione culturale “New opera dimensions” e il Convento di San Francesco di Poggio Bustone hanno dato vita al primo Festival di musica sacra. L’iniziativa, portata avanti dalla intraprendente cantante Ayana Sambuu, ha avuto piena approvazione dal vicario del convento, frate Renzo Cocchi (un artista poliedrico in quanto scrittore, attore e cantante) e dal superiore del concento padre Giuseppe Panella.

Il concerto si è svolto subito dopo la celebrazione eucaristica vespertina presieduta dal vicario. L’atmosfera meravigliosa dell’antica chiesa del Convento, le voci stupende delle cantanti Ayana Sambuu, Maria Smirnova e Seungyeon Ko e l’ottimo accompagnamento pianistico di Victoria Khalilova hanno suscitato grandissimo interesse del pubblico che si è emozionato e commosso, alcune persone tra il pubblico non sono riuscite a trattenere le lacrime. Il repertorio spaziava da brani dei compositori classici Bach, Haendel , Mozart e Caccini-Vavilov fino ai giorni nostri con i brani del Maestro compositore palermitano Bartolomeo Cosenza (le cui musiche sono eseguite in tutto il mondo): “Regina degli Angeli”, eseguito dal bravissimo soprano Seungyeon Ko e “Amen”, tratto dallo Stabat Mater e cantato in maniera egregia dal mezzosoprano-falcon Ayana Sambuu. I suddetti brani sono stati tributati con uno standing ovation da parte del pubblico.

Il maestro Bartolomeo Cosenza e il mezzosoprano Ayana Sambuu collaboreranno ulteriormente per altri concerti di musica sacra e manifestazioni artistico-musicali. Ci auguriamo che iniziative così belle e di alto livello artistico come queste possano trovare sempre più largo consenso tra il pubblico e supporto anche da parte delle Istituzioni, perché altamente educative e formative sia per la mente che per lo spirito.

Il Convento di San Francesco di Poggio Bustone ha una grande storia e sorge su una parte delle montagne reatine con una vista davvero mozzafiato su una vallata incredibile. È un vero e proprio museo con degli oggetti incredibilmente belli dall’immenso valore. Chiunque venga cercando un po’ di pace e di profonda spiritualità, la troveranno sicuramente fra queste mura assieme a un po’ di bella musica.