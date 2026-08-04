Festival internazionale Taormina Arte 2026: al Teatro Antico arriva Valeria Solarino

L'attrice italiana sarà al centro di "Oltre le Colonne d'Ercole - Guida al viaggio da Chopin a Stevenson", con la pianista internazionale Gloria Campaner

TAORMINA – Nuovo appuntamento al Teatro Antico di Taormina nell’ambito del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, con la direzione artistica di Simona Celi Zanetti. Lunedì 10 agosto alle 21.00, andrà in scena “Oltre le Colonne d’Ercole – Guida al viaggio da Chopin a Stevenson” (Savà Produzioni Creative), con la magnetica interpretazione di Valeria Solarino, tra le più apprezzate attrici italiane e il pianoforte della concertista di fama internazionale Gloria Campaner.

Lo spettacolo

Lo spettacolo percorre le strade suggerite dai poeti che hanno reso il viaggio un genere letterario. Le parole dialogheranno con la musica, facendo immergere il pubblico nelle atmosfere trasparenti e acquatiche di Debussy, nella delicatezza dei notturni di John Field e nel vento infuriato di alcuni preludi di Chopin. Il percorso incontrerà Baudelaire, per il quale il partire è ricerca incessante di un’altra dimensione, Whitman, che ne fa una possibilità di conoscenza e di innamoramento, Stevenson, poeta del viaggio per eccellenza, e ancora Cendrars ed Emily Dickinson, fino ad arrivare all’archetipo del viaggio raccontato nell’Odissea, dove l’eroe naufrago, dopo tanto peregrinare, si ricongiunge con sé stesso solo una volta tornato a casa.

Accanto al viaggio di Ulisse raccontato da Omero trova spazio anche quello dell’Ulisse di Dante, che, a differenza dell’eroe omerico, una volta tornato non si appaga del ritorno e decide di riprendere il mare insieme ai suoi compagni, spingendosi oltre le Colonne d’Ercole verso confini che nessuno aveva mai osato varcare, «per seguir virtute e canoscenza».

La voce di Valeria Solarino e il pianoforte di Gloria Campaner accompagneranno il pubblico in questo percorso tra letteratura e musica, costruito attorno al tema del viaggio e della conoscenza.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e BoxOffice Sicilia.

TicketOne: https://www.ticketone.it/event/oltre-le-colonne-dercole-teatro-antico-di-taormina-21987706/?affiliate=IGA

BoxOffice Sicilia: https://www.ctbox.it/C27/6226/Content.aspx/Eventi/Teatro/OLTRE_LE_COLONNE_D’ERCOLE_10_08_2026