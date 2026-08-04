 Il lavoro strumento di cura: l'Asp incontra gli enti del Terzo Settore della Salute mentale

Il lavoro strumento di cura: l’Asp incontra gli enti del Terzo Settore della Salute mentale

Redazione

Il lavoro strumento di cura: l’Asp incontra gli enti del Terzo Settore della Salute mentale

martedì 04 Agosto 2026 - 12:00

L'azienda sanitaria provinciale punta a una convenzione per creare percorsi mirati di inserimento personalizzati per pazienti con disagio psichico

MESSINA – Il dipartimento di salute mentale dell’Asp di Messina, diretto dal dottor Giuseppe Rao (nella foto), e la direzione provinciale dell’Agenzia per l’impiego, hanno incontrato le associazioni del Terzo settore della Salute mentale. L’obiettivo è stato quello di pianificare un percorso riguardante i processi di inclusione lavorativa legati al budget di salute e alla legge regionale 27 maggio 2026 n.12. E cioè favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità psichica.

L’obiettivo fondamentale sarà attivare tutti quei percorsi in grado di facilitare l’accesso al lavoro, sfruttando processi di integrazione interistituzionale e usando nuovi strumenti normativi. Si tratta di cura, emancipazione e capacitazione, oltre che di diritti di cittadinanza reali per chi è rimasto finora ai margini della società, a causa del proprio disagio. Favorire l’inclusione sociale è quindi lo scopo principale portato avanti dall’Asp e dagli enti del Terzo Settore con un accordo che prevederà la firma di una convenzione per attivare i percorsi in questione già entro settembre.

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