Festival internazionale Taormina Arte 2026: al Teatro Antico sbarca “L’ultimo spettacolo” di Roberto Lipari

Il comico siciliano porta in scena il suo nuovo monologo, un viaggio introspettivo ni cui parla della propria vita

TAORMINA – Il Festival internazionale Taormina Arte 2026, guidato dalla direttrice Simona Celi, porterà al Teatro Antico della Perla dello Ionio Roberto Lipari. Il comico siciliano sarà in scena con “L’ultimo spettacolo”, il monologo in cui parla della sua vita, della quotidianità, di dubbi e sogni. Un viaggio introspettivo che parte dalla domanda: cosa succede a un comico quando arriva l’ultima volta sul palco? Lipari sarà al Teatro Antico il prossimo 9 settembre.

Senza rinunciare allo sguardo sulla società e sulle generazioni, lo spettacolo procede tra risate, riflessioni e interrogativi, fino alla domanda che accompagna l’intero racconto: sarà davvero questo l’ultimo spettacolo? Il testo è scritto da Roberto Lipari con Ignazio Rosato ed è prodotto e distribuito da Tramp Management.

Chi è Roberto Lipari

Comico, attore, autore e regista siciliano, Roberto Lipari si è imposto nel 2016 vincendo il talent “Eccezionale Veramente” su La7. Nella stagione 2016/2017 è entrato nel cast di Colorado, tornando poi a “Eccezionale Veramente” come co-conduttore. Dal 2019 fa parte di Striscia la Notizia come inviato e, dal 2021, anche come conduttore al fianco di Sergio Friscia. Nel 2022 ha partecipato al ritorno di Zelig, mentre dal 2023 è nel cast di Only Fun – Comico Show, di cui è componente fisso anche nella stagione 2025/2026. Parallelamente alla televisione, Lipari ha sviluppato un percorso cinematografico come autore, interprete e regista. Nel 2019 è autore e protagonista di “Tuttapposto”; nel 2023 firma “So tutto di te”, nel quale è protagonista, sceneggiatore e regista, con Leo Gullotta nel cast; nel 2026 torna sul grande schermo con “Cena di Classe”, di cui è tra gli sceneggiatori e i protagonisti. Il suo precedente spettacolo “E ho detto tutto” è diventato anche un one man show per la prima serata di Italia 1.

I biglietti sono acquistabili ai link https://www.ticketone.it/event/roberto-lipari-lultimo-spettacolo-teatro-antico-di-taormina-21981211/ e https://www.ctbox.it/C1/6209/Content.aspx/Eventi/ROBERTO_LIPARI_in_%22LULTIMO_SPETTACOLO%22_09_09_2026