Messina-Messana di Coppa Italia, come cambia la viabilità

Il match in programma domenica 30 agosto alle 16.30 allo stadio Franco Scoglio: provvedimenti viari dalle 12.30

MESSINA – In vista del match tra Messina e Messana, valido per la Coppa Italia di Eccellenza e in programma domenica 30 agosto 2026 alle ore 16.30 allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo, la viabilità intorno all’impianto cambierà. I provvedimenti, in vigore dalle ore 12.30 alle ore 18.30, e comunque fino a cessate esigenze o secondo le disposizioni delle Forze dell’Ordine impegnate nel servizio, sono finalizzati a consentire il regolare afflusso e deflusso degli spettatori verso le aree di parcheggio “verde” e “giallo”, evitando qualsiasi interferenza con il parcheggio “rosso”, attualmente sottoposto a sequestro giudiziario e interessata dallo stoccaggio dei materiali e dei detriti provenienti dal crollo della palazzina di località Pistunina.

Gli spettatori diretti ai parcheggi “verde” e “giallo” potranno raggiungere l’area dello stadio attraverso via degli Agrumi. Per agevolare la circolazione saranno inoltre temporaneamente modificati i sensi di marcia lungo la Circonvallazione dello Stadio, così da garantire anche la fruibilità della via Ayrton Senna, strada di collegamento al Karting Club Messina.

Diversi i provvedimenti nell’area. Sarà vietato il transito in via N. Carosio, nella carreggiata in direzione mare-monte, nel tratto a monte dell’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, con conseguente interdizione dell’accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo”. Barriere e presidi di Forze dell’Ordine saranno predisposti nei punti individuati di chiusura. Sarà installata la segnaletica di preavviso di chiusura dell’accesso allo svincolo di San Filippo. Sarà istituito il doppio senso di circolazione nella Circonvallazione dello Stadio, nel tratto compreso tra via Ayrton Senna e la strada di collegamento, a valle della curva sud, tra via degli Agrumi e la stessa Circonvallazione dello Stadio.

Senso unico, invece, in direzione mare-monte nel tratto compreso tra la strada di collegamento a valle della curva sud e via N. Carosio. In corrispondenza del collegamento con via Ayrton Senna ci saranno barriere e segnaletiche per impedire l’accesso in via N.Carosio. Il sottopasso verso il parcheggio “rosso” sarà chiuso. E infine nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore–contrada Baglio e il parcheggio “verde” dello stadio “Franco Scoglio”, nel punto di collegamento dalla via Guardia alla Circonvallazione dello Stadio, vigerà il divieto di transito.