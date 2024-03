8 marzo, a Milazzo una statua per le “gelsominaie”

Sarà collocata una statua nella giardineria comunale, con l’inaugurazione di una coltivazione di gelsomini

MILAZZO – Le “gelsominaie” e la loro storia al centro di un’iniziativa lanciata dal Comune di Milazzo, in occasione della festività dell’8 marzo.

Il prossimo 8 marzo alle 12.00 sarà collocata una statua presso la giardineria comunale, con l’inaugurazione di una coltivazione di gelsomini curata dall’esperto comunale Pietro Formica. Si tratta di un’iniziativa che fa da apripista ad un progetto voluto dal presidente della III Commissione Maria Magliarditi, che punta alla piantumazione di erbe officinali da destinare ad uso terapeutico per i pazienti di psicologia.

«Ritengo -ha dichiarato Magliarditi- che sia un doveroso omaggio a donne straordinarie, impegnate in un lavoro faticoso ma portato avanti sempre con grande impegno. Un lavoro che le portava a rimanere diverse ore con i piedi nell’acquitrino per una paga irrisoria: 25 lire per diecimila fiori raccolti».

La consigliera ha quindi concluso, evidenziando le lotte portate avanti dalle “gelsominaie” nel corso degli anni ‘30 e come queste siano state un’importante esempio di lotta contro la discriminazione, nonché tappa fondamentale per la parità di genere.