Messina. Sicurezza stradale, controlli a tappeto nel lungo weekend: 872 infrazioni contestate

Patenti ritirate, punti decurtati e veicoli sequestrati: monitoraggio e interventi della Polizia stradale

MESSINA – Rispettare le regole alla guida è fondamentale per la sicurezza di tutti. Ne è consapevole la Polizia Stradale di Messina che, durante il trascorso lungo weekend festivo, ha incrementato la propria presenza sulle strade per contrastare i comportamenti pericolosi e le infrazioni al Codice della Strada.

Un impiego massiccio di pattuglie. Il dispositivo messo in atto dalla Polizia Stradale è stato imponente: 280 equipaggi, in sinergia con le squadre degli enti gestori delle tratte interessate, hanno monitorato costantemente autostrade e grandi vie di comunicazione della provincia, controllando 700 veicoli e 778 persone.

Numerose le infrazioni contestate. I controlli hanno portato all’accertamento e alla contestazione di 872 infrazioni al Codice della Strada. In particolare, 497 automobilisti sono stati sanzionati per eccesso di velocità, 53 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 14 per l’utilizzo del cellulare alla guida.

Patenti ritirate e veicoli sequestrati. Sono state ritirate 12 patenti di guida, decurtati 1540 punti e sequestrati 16 veicoli per violazioni amministrative. Inoltre, 9 conducenti sono risultati positivi all’etilometro e 2 al test per le droghe, con conseguente ritiro immediato della patente.

Soccorsi a 47 automobilisti. La Polizia Stradale ha inoltre prestato soccorso a 47 automobilisti rimasti in panne o in difficoltà lungo la tratta autostradale.

Denunciate 5 persone. Nel corso dei controlli, sono state denunciate 5 persone in stato di libertà per reati vari.

L’operazione della Polizia Stradale dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sulle strade e nel contrastare i comportamenti che mettono a rischio la vita di chi guida e degli altri utenti della strada. Il rispetto delle regole è fondamentale per evitare incidenti e tragedie. La Polizia stradale invita tutti gli automobilisti a guidare con prudenza, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada.