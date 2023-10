Fidanzati uccisi in Uk, sentenza per il killer: ospedale psichiatrico a vita - Tempostretto

Andrea Cardinale è stato riconosciuto infermo di mente. A dicembre scorso ha massacrato Francesca Di Dio e Nino Calabrò, del messinese

E’ schizofrenico, secondo i giudici, Andrea Cardinale, accusato dell’omicidio di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i fidanzatini del messinese trovati morti nell’abitazione di lui in Gran Bretagna, nel dicembre scorso.



La sentenza

I giudici della Teesside Crown Court gli hanno perciò comminato il carcere psichiatrico a vita. E’ questa la sentenza della corte inglese per il 22enne palermitano, esaminato da tre periti che hanno confermato la tesi del disturbo psichiatrico, avanzato dalle difese. Disturbo che, come lui stesso ha sostenuto, lo ha portato a “sentire le voci” che gli intimavano di uccidere la coppia di giovanissimi amici. Adesso Cardinale ha davanti il ricovero, senza limiti di tempo. Dopo la sentenza il ragazzo è stato immediatamente trasferito in ospedale.

Il delitto

Andrea ha giustiziato violentemente i due fidanzati. Piombato in casa con una mazza da baseball, ha aggredito Nino mentre stava dormendo. Francesca ha provato a scappare ma è stata raggiunta e finita sulle scale dell’appartamento, a coltellate. Mancavano pochi giorni al Natale del 2022.