Filari Tennis sconfitto nell'ultima in casa contro il Ct Maglie - Tempostretto

Il Filari Tennis cede per 4-2 alla formazione pugliese. Nel girone 3 di Serie A2 tutto è ancora possibile quando mancano due giornate

Ultima in casa amara per il Filari Tennis che non riesce a far punti opposto al Ct Maglie. La formazione pugliese si è presa l’intera posta domenica alla Cittadella Sportiva Universitaria, nel quinto turno del campionato di Serie A2 maschile di tennis, andando a superare i locali per quattro punti a due e ottenendo la prima vittoria in campionato. I due punti del Filari sono arrivati grazie a Luca Castelnuovo in singolare e dalla coppia Palan/Castelnuovo in doppio.

Nel prossimo turno del 12 novembre il Filari Tennis giocherà l’ultima partita del girone in trasferta contro Canottieri Padova sulla terra rossa, sarà l’ultima nonostante ci sia ancora una giornata prevista per il 19 novembre quando però i siciliani osserveranno un turno di riposo. Diventa quindi fondamentale aggiungere punti alla propria classifica perché non ci sarà possibilità di farlo la settimana ancora successiva.

Il circolo del presidente La Fauci al momento si trova quarta posizione nel girone 3, ma escluso l’Eur Sporting Club che domina a quota 15 punti, tutte le altre formazioni sono raccolte in quattro punti. Ricordiamo che le prime tre accederanno ai playoff mentre quarta e quinta saranno salve. L’obiettivo per il Filari è la salvezza e quindi bisogna evitare l’ultima posizione, retrocessione diretta, ed anche la sesta che vorrebbe dire disputare i playout per mantenere la categoria.

Filari Tennis – Ct Maglie 2-4

Nelle sfide di apertura è stata battaglia tra Luca Castelnuovo che dopo aver perso il primo contro Daniel Bagnolini ha rimontato, e non è la prima volta, andando a vincere al terzo set. Sul campo adiacente invece non entra bene nel match Alberto Caratozzolo che cede il primo set nettamente a Ornago, nel secondo la partita è più equilibrata ma il tennista ospite ha la meglio.

Altra battaglia nel match tra stranieri dove Palan e Prykhodko danno vita ad una battaglia lunga tre set. Il tennista locale va sotto nel primo ma ha la forza di reagire e trascinare la sfida al terzo. Prykhodko però non si lascia intimorire e conquista il punto per il Ct Maglia. Prima era finita abbastanza velocemente la sfida tra Conti e Mencaglia con quest’ultimo che lasciava solo tre giochi al giovane tennista del Filari Tennis.

Sul punteggio di 1-3 per gli ospiti servirebbe una grande prestazione nei doppi vincendoli entrambi e impattando la sfida. Palan/Castelnuovo portano il secondo punto al Filari, ma Caratozzolo e Conti non riescono nell’impresa. Un punto a testa per i due circoli dopo i doppi e sfida che si conclude sul 2-4 in favore degli ospiti.

Tabellino

Luca Castelnuovo vs Daniel Bagnolini 4-6 6-4 6-2

Alberto Caratozzolo vs Fabrizio Ornago 1-6 4-6

Dominik Palan vs Oleh Prykhodko 3-6 6-3 3-6

Francesco Conti vs Silvio Mencaglia 1-6 2-6

Palan/Castelnuovo vs Prykhodko/Catini 6-4 6-4

Caratozzolo/Conti vs Bagnolini/Mencaglia 0-6 3-6

Classifica girone 3

Eur Sporting Club 15 punti

Canottieri Padova 6

Tc Piazzano, Filari Tennis 5

Ct Maglie 4

Team Avino 3

Tennis Modena 2