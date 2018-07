Taormina, riconoscimento ai registi Luciano e Piscopo di It will be chaos

TAORMINA. Il Comitato italiano per il reinserimento sociale (Cirs - Onlus) istituisce, quest’anno, il ‘Premio solidarietà’ da assegnare ad autori, registi o attori che si sono contraddistinti con il loro impegno culturale a portare avanti temi legati all’accoglienza, al reinserimento sociale, alla non violenza.

Il riconoscimento, che nasce in collaborazione con il Taormina Film Fest, giunto alla sessantaquattresima edizione, sarò assegnato nel corso della serata conclusiva della kermesse cinematografica, domani sera, al Teatro Antico di Taormina.

Il premio 2018 va ai registi Lorena Luciano e Filippo Piscopo, registi del film documentario It will be chaos, una coproduzione italiana e statunitense. A consegnare il riconoscimento sarà la presidente nazionale del Cirs, Maria Celeste Celi, insieme al testimonial dell’associazione, il pallanuotista, Massimo Giacoppo, medaglia d’argento alle Olimpiadi 2012.

It will be chaos è una pellicola con due tratti narrativi variegati, in parte road-movie e in parte un ritratto intimo di vite in transito. Il film si svolge tra l'Italia e il corridoio balcanico, intercalando la storia di due profughi che incarnano forza di volontà e resistenza umana.