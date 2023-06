Fine settimana da record per Milazzo: oltre 5000 presenze per gli eventi

Dal “Milazzo cult festival” allo “Street food on tour” la città del Capo ha registrato un boom di presenze nel corso del fine settimana

MILAZZO – Boom di presenze nel fine settimana, per la città del Capo che ha proposto diversi eventi come lo “Street food on tour” e il “Milazzo cult festival”. Oltre 5000 i visitatori registrati, con soddisfazione dell’amministrazione Midili che adesso annuncia la notte bianca per il prossimo 8 luglio.

«Abbiamo visto una Milazzo piena di gente, bellissima -dichiara il sindaco Pippo Midili- Grazie a tutti: alla famiglia Tusa, con un ricordo commosso di Giuseppe; allo “Street Food on tour”; al Milazzo Cult Festival, alle forze dell’ordine, alla Polizia locale ed al personale che si occupa della pulizia della città. Fare squadra è vincere. Dobbiamo andare avanti così in vista degli appuntamenti del cartellone estivo e della Notte Bianca che si terrà l’8 luglio».

In una nota, il Comune ha spiegato che nel fine settimana ristoranti, pizzerie, bar e rosticcerie hanno registrato il sold-out “a conferma che quando ci sono le presenze ne beneficia anche l’economia”.