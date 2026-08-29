Fino al 13 settembre la festa della Madonna delle Grazie a Gravitelli

Ecco il programma religioso e di iniziative ricreative e culturali fino alla processione a Messina nel segno delle Gravidelle

MESSINA – Solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie di Gravitelli. La comunità parrocchiale di S. Maria delle Grazie di Gravitelli Superiore si appresta a vivere, come ogni anno, la festa della patrona. Un ricco programma che vedrà

intrecciarsi momenti di preghiera e iniziative culturali e ricreative.

Si è partiti oggi con la traslazione della statua della Madonna delle Grazie dopo la messa delle 18:30. Nei giorni successivi, dal 30 agosto, si svolgerà la Novena con la preghiera del S. Rosario alle 18:00 (nelle domeniche del 30 agosto e del 6 settembre la Novena sarà inserita nelle messe delle ore 8:30 e 11:00), seguito dalla celebrazione eucaristica.

Il novenario si concluderà il 7 settembre con i Primi Vespri della Natività della Beata Vergine Maria.

Il programma della festa a Gravitelli con la Marcia pee la vita l’11 e la processione il 13 settembre

Appuntamenti di rilievo del programma religioso si svolgeranno l’8 settembre, con l’ormai consueta benedizione

delle donne in attesa e dei bambini nel primo anno di vita, durante la celebrazione delle ore 18:30. Quest’anno si celebrano i 50 anni dalla ripresa di tale culto.

L’11 settembre la 35esima edizione della Marcia per la vita (cui seguirà un momento di preghiera Mariano).

Il 13 settembre la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giovanni Accolla, cui seguirà la processione del simulacro della Madonna delle Grazie per le vie del rione delle Gravidelle.

A fare da cornice al programma religioso una serie di iniziative ricreative. Tra queste il trofeo di calcetto “Mons. Giovanni Impoco”, intitolato al compianto parroco scomparso alla fine di novembre del 2025; il Festival canoro “Una voce per Maria”

in collaborazione con l’Asd S. Cecilia; la serata danzante con MP Eventi e l’esibizione dei Canterini Siciliani del Gruppo “Mata e Grifone”.

L’invito da parte del parroco, padre Alessandro Marzullo, riassume il senso e il significato dei festeggiamenti: “Terminata la festa dovrà rimanere qualcosa nel cuore. Maria ci riconsegnerà alla vita quotidiana con un compito preciso: portare agli altri quella Grazia che abbiamo ricevuto”.