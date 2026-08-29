Messina, l’arcivescovo Accolla compie 75 anni e presenta la rinuncia a Papa Leone

Oggi il compleanno. Come prevede il diritto canonico, rimette il proprio mandato nelle mani del Pontefice

MESSINA – Lo prevede il diritto canonico. Al compimento del 75esimo anno di età, l’arcivescovo deve presentare la rinuncia al Pontefice. Così oggi monsignor Giovanni Accolla compie 75 anni e presenterà la rinuncia alla guida dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Poi toccherà a Papa Leone XIV valutare se nominare un nuovo arcivescovo a Messina.

Monsignor Di Pietro a Locri e l’ultima Vara come arcivescovo per monsignor Accolla

Nel frattempo, monsignor Cesare Di Pietro è stato nominato vescovo di Locri-Gerace e si è insediato.

Di conseguenza, dopo il saluto del vescovo ausiliare, si prevede che, nella diocesi di Messina, il cambio ai vertici sarà totale nel giro di pochi mesi. E questa dovrebbe essere stata l’ultima Vara, per monsignor Accolla, come arcivescovo di Messina.