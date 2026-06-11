Finti carabinieri tentano di truffare anziana, il marito se ne accorge e loro scappano ma vengono arrestati

I carabinieri di Castanea hanno arrestato un 42enne catanese e una 20enne romena

Nel pomeriggio di ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie hanno arrestato in flagranza un 42enne di origini catanesi e una 20enne, romena, ritenuti responsabili in concorso di “tentata truffa aggravata”, commessa ai danni di una 82enne.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che le aveva chiesto di raccogliere tutti i gioielli in suo possesso per verificarne la provenienza, in quanto vi era il sospetto che potessero essere provento di furto commesso a Messina, ove sarebbe stato rinvenuto anche un documento dell’anziana.

Pertanto, l’interlocutore aveva preannunciato alla donna che a breve si sarebbe presentato a casa un carabiniere, autorizzato da un magistrato non meglio indicato.

Ciononostante, proprio durante l’attuazione del piano criminoso, è rientrato a casa il marito della donna, il quale – accortosi del raggiro in corso – ha messo in fuga i malviventi, che si sono allontanati a bordo di un’auto, per poi allertare subito i Carabinieri attraverso il numero di emergenza 112.

La dettagliata descrizione che la vittima ha fornito sul conto dei presunti truffatori ha consentito ai carabinieri di intercettare e bloccare i due sospettati a breve distanza dal luogo del fatto.

Gli indizi così raccolti a carico dei fermati hanno quindi permesso ai militari di procedere al loro arresto per “truffa aggravata”, portandoli al carcere di Messina Gazzi, in attesa di decisione del giudice.