Messina, si insedia oggi il nuovo Consiglio metropolitano

Dopo l'elezione indiretta, di pomeriggio il giuramento dei 14 consiglieri eletti. A presiedere il sindaco metropolitano Basile

MESSINA – Arriva il nuovo Consiglio metropolitano. Dopo l’elezione indiretta, oggi pomeriggio, alle 16.30, avverrà l’insediamento e il giuramento dei 14 consiglieri eletti in seduta ordinaria. A presiedere il sindaco metropolitano Federico Basile. In prima battuta, però, è in programma l’esame delle condizioni di eleggibilità e di eventuali casi d’incandidabilità.

A esprimere il voto sono stati esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali dei 108 Comuni della Città metropolitana di Messina.

Dal voto è emersa la seguente composizione politica dell’assemblea: Sud Chiama Nord è la forza più rappresentata con 7 consiglieri, seguita da Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni con 3, Partito Democratico con 2, Lega – Salvini Premier e Grande Sicilia con 1.

Ripartizione dei seggi, i consiglieri eletti

Sud Chiama Nord 328 voti · 40.339 voti ponderati – 45,02% – 7 seggi

1. Lo Monte Carmelo – Sindaco di Graniti preferenze 4.615 (11,4%)

2. Santoro Flavio – Consigliere Comunale di Naso preferenze 4.119 (10,2%)

3. Crisafulli Giuseppe – Consigliere Comunale di Milazzo preferenze 3.813 (9,5%)

4. Zirilli Daniela – Consigliere Comunale di Villafranca Tirrena preferenze 3.638 (9,0%)

5. Alibrandi Paolo – Consigliere Comunale di Messina preferenze 3.450 (8,6%)

6. Russo Antonino – Consigliere Comunale di Lipari preferenze 2.954 (7,3%)

7. Italiano Lorenzo – Consigliere Comunale di Milazzo preferenze 2.817 (7,0%)

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni – 275 voti · 18.831 voti ponderati – 21,02% – 3 seggi

1. Midili Giuseppe – Sindaco di Milazzo preferenze 10.719 (57,1%)

2. Gioveni Libero- Consigliere Comunale di Messina preferenze 3.952 (21,1%)

3. Foti Cuzzola Antonino – Consigliere Comunale di Piraino preferenze 2.612 (13,9%)



Partito Democratico – 184 voti · 12.343 voti ponderati – 13,78% – 2 seggi

1. Sidoti Salvatore – Consigliere di Patti preferenze 6.907 (56,0%)

2. Siracusano Giuseppe – Sindaco di Malfa preferenze 4.042 (32,7%)

Lega – Salvini Premier – 92 voti · 7103 voti ponderati – 7,93% – 1 seggio

1. Oteri Cosimo – Consigliere Comunale di Messina preferenze 2.630 (37,0%)

Grande Sicilia – 66 voti · 5829 voti ponderati – 6,51% – 1 seggio

1. Brancatelli Monica Alessandra Maria – Consigliere Comunale di Sant’Agata di Militello preferenze 3.143 (53,9%).

Basile: “Il Consiglio metropolitano sarà chiamato a definire gli indirizzi strategici dell’ente”

Per il sindaco metropolitano Basile, “il Consiglio sarà chiamato a definire gli indirizzi strategici dell’ente, approvando gli atti fondamentali di programmazione e contribuendo alle scelte che riguardano la pianificazione territoriale, la rete viaria, l’edilizia scolastica, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. Sono convinto che, pur nella legittima diversità delle appartenenze politiche, sapremo operare con responsabilità, spirito di collaborazione e attenzione ai bisogni delle nostre comunità. L’azione amministrativa dei prossimi anni consentirà di individuare le soluzioni più efficaci nell’interesse dei cittadini”.

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