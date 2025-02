Fipav Sicilia, il messinese Antonio Locandro eletto presidente

Tra i consiglieri Roberto Bombara, revisore dei conti Mauro Soraci. Riconfermato Alessandro Zurro al comitato territoriale di Messina

MESSINA – Periodo di elezioni per la Federazione Italiana Volley che ha visto recentemente le riconferme dei presidenti Alessandro Zurro e Antonio Locandro rispettivamente del comitato territoriale di Messina e del comitato regionale siciliano. Antonio Locandro allora vice presidente era subentrato quasi alla fine del quadriennio passato dopo le dimissioni del presidente Di Giacomo nell’ottobre del 2023, per il dirigente messinese arriva il nuovo mandato, stavolta pieno, grazie alla fiducia espressa dall’assemblea regionale, 7.521 preferenze, pari all’87,914%, mentre il suo sfidante, Giuseppe Virga, ha ottenuto 1.034 voti, pari al 12,086%.

Per Antonio Locandro si è trattato di una giornata speciale: “Dedico questa vittoria in primis alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina. Ringrazio lo staff Fipav Sicilia, i Presidenti Territoriali e le società per il loro supporto e per aver creduto in questo progetto di unità. Il nostro impegno sarà volto a sviluppare il movimento pallavolistico regionale con nuove sfide e obiettivi ambiziosi”. Locandro ha inoltre annunciato la nascita della Festa del Volley Siciliano, un evento itinerante che premierà le società e tutti coloro che si distinguono per il loro impegno e passione nel mondo della pallavolo. Con la riconferma di Antonio Locandro e del nuovo Consiglio, la Fipav Sicilia è pronta ad affrontare con determinazione il quadriennio olimpico, puntando sulla crescita del movimento e sul consolidamento del legame con il territorio.

Tra i nuovi consiglieri il messinese Bombara

L’elezione ha sancito anche la composizione del nuovo Consiglio regionale, con i seguenti consiglieri eletti in ordine di preferenze: Roberto Bombara con 10.350 voti (86,106%), Alessandro Milazzo con 10.160 voti (84,572%), Vincenzo Pulvirenti con 9.950 voti (82,779%), Pietro Capo con 9.550 voti (79,451%), Roberto Mormino con 9.400 voti (78,203%), Egidio Emmi con 8.930 voti (74,293%). Non entrano nel Consiglio: Bartolo Ferro (2.280 voti, 18,968%) e Antonino D’Anna (1.570 voti, 13,062%). È stato inoltre eletto Mauro Soraci, un altro messinese, come Revisore dei Conti.

L’Assemblea elettiva è stata presieduta dall’Amministratore Delegato di Fipav Servizi, Enzo Parrinello, con il supporto del Consigliere Federale Davide Anzalone. Presenti anche personalità istituzionali di rilievo, tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, il Vice Presidente Vicario del Coni Sicilia, Enzo Falzone, già Presidente di Fipav Sicilia per due mandati e Francesco Giorgio esperto allo sport dei comuni di Messina e Taormina. Tra le priorità del nuovo mandato, il presidente Locandro ha ribadito la centralità della promozione della pallavolo, con l’obiettivo di diffondere questo sport nelle piazze, nelle palestre e nelle scuole. Eventi, manifestazioni e collaborazioni con il territorio saranno strumenti fondamentali per rafforzare la presenza della disciplina in tutta la Sicilia. Sitting volley, beach volley e snow volley saranno ulteriori pilastri del progetto federale, per una pallavolo inclusiva e diversificata.

Zurro confermato presidente del C.T. di Messina

Appena la settimana scorsa alla guida della Fipav Messina, comitato territoriale, era stato confermato per la terza volta Alessandro Zurro. Per lui una vittoria quasi all’unanimità con il 99,29% delle preferenze espresse. Tra i nuovi consiglieri territoriale sono stati eletti Peppe Venuti, Paolo De Grazia, Luca Leone e Gianluca Mazzeo. Revisore dei conti Giuseppe Curcuruto.

All’elezione erano presenti anche l’assessore Massimo Finocchiaro e l’esperto allo sport Francesco Giorgio. Queste le parole di Zurro dopo la conferma: “Sono onorato e orgoglioso di ricevere nuovamente la fiducia del nostro movimento. Questo terzo mandato rappresenta una grande responsabilità, ma anche una straordinaria opportunità per continuare il lavoro di crescita della pallavolo nel nostro territorio. Insieme alla nuova squadra di consiglieri, lavoreremo con entusiasmo e determinazione per affrontare le sfide dei prossimi quattro anni, con l’obiettivo di supportare le società, valorizzare i giovani talenti e promuovere il volley a tutti i livelli. Sono sicuro che, con il nuovo consiglio, continueremo un percorso ricco di successi iniziato negli scorsi anni”.