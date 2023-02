Fiumedinisi. Contributi per chi si trasferisce in paese e per chi avvia nuove attività - Tempostretto

I nuovi residenti potranno richiedere fino a 5 mila euro

FIUMEDINISI – Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi a valere sul “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” per l’annualità 2021. La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 46.177,69 e, come stabilito dall’amministrazione del sindaco Giovanni De Luca, è stata suddivisa in due tipologie di intervento. Diecimila euro sono stati stanziati per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Fiumedinisi, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, entro il limite massimo di € 5.000,00 a beneficiario. La rimante parte del fondo, pari a € 36.177,69 è invece destinata alla concessione di contributi (nel limite del 75% delle spese ritenute ammissibili) per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del Comune di Fiumedinisi, ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fiumedinisi.

Modalità di richiesta del contributo

Per ciascuna tipologia di intervento, il relativo contributo sarà assegnato, in ordine decrescente, in base alla posizione nella graduatoria redatta a seguito della valutazione istruttoria delle domande ed all’ammontare delle spese ammissibili. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, per entrambe le tipologie di interventi, è fissato al 31 maggio 2023. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il facsimile allegato all’avviso, dovrà pervenire al Comune di Fiumedinisi, a pena di esclusione, entro e non oltre le 18 del 16 marzo 2023.