Flag Football, buona la prima dei Caribdes Messina in trasferta a Latina

I peloritani iniziano il proprio campionato nel raggruppamento Sud riportando tre vittoria e una sconfitta nella prima giornata

MESSINA – Ha preso il via lo scorso fine settimana il campionato nazionale senior di Flag Football 2025, il massimo campionato italiano, in cui i Caribdes Messina hanno sfidato le altre compagini del girone Sud: Bufali Latina, Owls Maddaloni, Sharks Palermo e Vespe San Giorgio Ionico.

Per la squadra cara alla presidente Roberta Mazzaglia i primi due incontri al campo sportivo “Borgo Flora” di Cisterna di Latina hanno visto i giallorossi imporsi 30-0 contro Owls Maddaloni e successivamente spuntarla 25-21 contro i padroni di casa, e organizzatori della tappa, Bufali Latina. Nel terzo incontro di giornata è arrivata l’unica sconfitta nel derby tra siciliane che ha premiato Sharks Palermo per 22-0. La giornata di gare per i peloritani si è conclusa con la sfida che ha visto prevalere i Caribdes Messina per 37-14 contro Vespe San Giorgio Ionico.

Ad aprile si gioca in riva allo Stretto

Trentatre le squadre al via in questo campionato senior nazionale divise in sei raggruppamenti: Centro, Centro Sud, Nord, Nord Est, Nord Ovest e Sud. Messina sarà rappresentata dai Caribdes che sono inseriti nel girone da cinque squadre denominato Sud insieme all’altra siciliana Sharks Palermo, la laziale Bufali Latina, la campana Owls Maddaloni, provincia di Caserta, e la pugliese San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto.

Stabiliti già i fine settimana in cui si giocherà la stagione regolare, un turno al mese da questo marzo con la prima giornata già disputata lo scorso 16 marzo a Latina. Seguirà la seconda in riva allo Stretto il 6 aprile, si giocherà alla Cittadella Sportiva Universitaria. A maggio, precisamente il 4, il girone Sud sarà a Taranto, poi a Ferrara il 28-29 giugno e si chiuderà a Palermo il 19-20 luglio. In ogni giornata ogni squadra affronterà le altre disputando quattro partite a testa.

Risultati Conference Sud e classifica dopo la prima giornata

Bufali Latina – Vespe San Giorgio Ionico 12-14

Owls Maddaloni – Caribdes Messina 0-30

Vespe San Giorgio Ionico – Sharks Palermo 12-46

Bufali Latina – Caribdes Messina 21-25

Sharks Palermo – Caribdes Messina 22-0

Bufali Latina – Owls Maddaloni 18-26

Vespe San Giorgio Ionico – Owls Maddaloni 2-33

Bufali Latina – Sharks Palermo 7-44

Owls Maddaloni – Sharks Palermo 6-38

Caribdes Messina – Vespe San Giorgio Ionico 37-14

Classifica: Sharks Palermo 12, Caribdes Messina 9, Owls Maddaloni 6, Vespe San Giorgio Ionico 3, Bufali Latina 0.

Chi sono i Caribdes Messina

I Caribdes Messina da oltre 15 anni proseguono la loro tradizione di portare un po’ dello sport americano in riva allo Stretto. In passato hanno giocato diversi campionati nazionali di Flag e Tackle, va subito chiarito che la versione tackle, che prevede il contatto fisico tramite placcaggi, è quella tradizionale. Invece la versione ‘light’ del flag prevede un numero ridotto di elementi in campo per squadra, cinque, e soprattutto il divieto di contatto fisico con l’avversario. Questo può essere fermato staccandogli una delle due bandierine appese al fianco mentre è in possesso della palla.

Il Flag Football sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028 e in virtù di questo la Fidaf, la Federazione Italiana di American Football, è entrata a far parte del Coni come Federazione Sportiva Nazionale. Già nel 2024 i Caribdes Messina hanno preso parte al Trofeo Coni con una squadra Under 14.

