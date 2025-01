Flag Football, open day dei Caribdes Messina in vista della nuova stagione

Appuntamento domenica sera per chi vorrà provare una versione "light" dello sport americano. Il Flag Football sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028

MESSINA – I Caribdes Messina da oltre 15 anni proseguono la loro tradizione di portare un po’ dello sport americano in riva allo Stretto. In passato hanno giocato diversi campionati nazionali di Flag e Tackle, va subito chiarito che la versione tackle, che prevede il contatto fisico tramite placcaggi, è quella tradizionale. Invece la versione ‘light’ del flag prevede un numero ridotto di elementi in campo per squadra, cinque, e soprattutto il divieto di contatto fisico con l’avversario. Questo può essere fermato staccandogli una delle due bandierine appese al fianco mentre è in possesso della palla.

Proprio su quest’ultima disciplina, che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni, i Caribdes Messina si sono spesi molto nelle ultime stagioni partecipando ai vari campionati che li hanno visti ben figurare soprattutto nella fase siciliana del torneo. Da quest’anno poi, con la chiusura del quadriennio olimpico e l’immediata riapertura di un nuovo ciclo, sono arrivate importanti novità per il mondo del football americano.

Il Flag Football sarà disciplina olimpica a Los Angeles 2028 e in virtù di questo la Fidaf, la Federazione Italiana di American Football, è entrata a far parte del Coni come Federazione Sportiva Nazionale. Già nel 2024 i Caribdes Messina hanno preso parte al Trofeo Coni con una squadra Under 14.

L’invito a partecipare all’open day dei Caribdes Messina

L’obiettivo della società è ingrossare le proprie file e per questo motivo lo scorso 29 dicembre è stato svolto il Christmas Bowl, un open day, a cui ne seguirà un altro tra qualche giorno, domenica 19 gennaio 2025, al Football24 – Campetti Coppola. La presidente Roberta Mazzaglia dichiara: “Il football è uno sport bellissimo e i ragazzi che si avvicinano poi non lo lasciano più, prova che stanno iniziando a giocare anche i figli dei nostri atleti .”

Chiunque è interessato a provarlo o vederlo o anche chiedere informazioni sarà il benvenuto dalle ore 18. I Caribdes Messina come ogni anno giocheranno il Campionato nazionale di seconda divisione che inizierà in primavera, da aprile fino ad ottobre. A fianco all’attività sportiva, che quest’anno mira ad arricchirsi con una squadra Juniores, i Caribdes portano avanti diversi progetti scolastici.

I partecipanti all’open day di fine dicembre

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la società tramite i social Facebook e Instagram o la mail: infocaribdes@gmail.com.