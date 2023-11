La segnalazione di un lettore, la risposta dell'Azienda Acque

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Fogna in via Nina da Messina. Nonostante più mail inviate, dopo 10 giorni ancora non si è provveduto a ripararla”.

Abbiamo segnalato ad Amam e l’Azienda Acque ci ha comunicato di aver risolto il problema.