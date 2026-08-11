 Fondazione Taormina Arte Sicilia, Nino D’Angelo al Teatro Antico con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”

Fondazione Taormina Arte Sicilia, Nino D’Angelo al Teatro Antico con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”

Redazione

Fondazione Taormina Arte Sicilia, Nino D’Angelo al Teatro Antico con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”

martedì 11 Agosto 2026 - 10:30

Mercoledì 12 agosto alle 21 il cantautore napoletano festeggia a Taormina i suoi 50 anni di carriera

Nino D’Angelo arriva al Teatro Antico di Taormina mercoledì 12 agosto alle ore 21 con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”, il nuovo live con cui il cantautore napoletano celebra 50 anni di carriera. L’appuntamento è inserito nella programmazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Sarà uno spettacolo che unirà musica, immagini e racconto per celebrare mezzo secolo di carriera artistica di un cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Dopo i successi registrati tra il 2025 e l’inizio del 2026, tra tour sold out e riconoscimenti cinematografici, Nino D’Angelo torna dal vivo con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”, un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: “bis” come omaggio al successo dello scorso anno e alla richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi dal vivo.

Il ritorno di Nino D’Angelo arriva dopo un anno segnato anche dal doppio tutto esaurito in piazza del Plebiscito a Napoli e dal successo del film documentario “Nino. 18 giorni”, diretto dal figlio Toni D’Angelo e applaudito dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e al cinema.

«Nel 2026 festeggio 50 anni di carriera – racconta Nino D’Angelo – e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo), il mio primo disco. Oggi torno in mezzo al pubblico per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno».

Con il nuovo tour, il cantautore napoletano ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera, dagli anni ’80, ripescando anche alcuni testi degli anni ’90, fino agli ultimi successi. Un concerto nel quale musica, immagini e racconto attraversano cinquant’anni di un percorso artistico legato alla canzone napoletana e popolare italiana.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti locali autorizzati.

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